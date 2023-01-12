Очень люблю кататься на велосипеде, большой фанат компьютерных игр, в выходные переводчески выезжаю в Ленобласть на пикники и прогулки. По профессии я массажист, стабильного хобби в широком смысле не имею. Положительно отношусь к настольным игра, обожаю смотреть фильмы но редко смотрю сериалы. Фанат аниме старой школы.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес

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