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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fresh838
О себе
Умею в адекватное общение ровно как и в рофлы. Подруга посоветовала сюда зайти, ссылаясь на свой опыт. Будем надеяться, что и у меня выйдет.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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