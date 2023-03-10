Ищу друзей. Я замужем (если это важно вдруг). Работаю преподом английского, пишу музыку. Играю на бас-гитаре, пою, пляшу. Подписывайтесь в инсте @soaptray Любимая музыка: new wave, funk, post punk, afrobeat, post hardcore, punk, ibm, ebm и куча других разных буковок. Любимые режиссеры: Аки Каурисмяки, Майкл Ли, Вонг Карвай, Сергей Соловьев, советские фильмы, фильмы 90х и все тому подобное. Люблю британские ситкомы, стендапы. Часто хожу в музеи, хожу на лекции, че ток не делаю. Го куда-нибудь))

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

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