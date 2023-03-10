Санкт-Петербург
Профиль пользователя FreakyLizzy
О себе
Ищу друзей. Я замужем (если это важно вдруг). Работаю преподом английского, пишу музыку. Играю на бас-гитаре, пою, пляшу.
Подписывайтесь в инсте @soaptray
Любимая музыка: new wave, funk, post punk, afrobeat, post hardcore, punk, ibm, ebm и куча других разных буковок.
Любимые режиссеры: Аки Каурисмяки, Майкл Ли, Вонг Карвай, Сергей Соловьев, советские фильмы, фильмы 90х и все тому подобное.
Люблю британские ситкомы, стендапы.
Часто хожу в музеи, хожу на лекции, че ток не делаю. Го куда-нибудь))
Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.
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