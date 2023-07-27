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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Franco_Tirador
О себе
Закончил курсы журналистики, интересуюсь всем, что с ней связано. Стажируюсь в геймдеве. Готов поддержать разговор о книгах, играх, музыке и всём разумном, добром и вечном :)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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