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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Franco_Tirador

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О себе

Закончил курсы журналистики, интересуюсь всем, что с ней связано. Стажируюсь в геймдеве. Готов поддержать разговор о книгах, играх, музыке и всём разумном, добром и вечном :)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан
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