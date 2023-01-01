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Санкт-Петербург
Культивирую в себе адекватность💯
Санкт-Петербург
Профиль пользователя fragilemovie
О себе
Культивирую в себе адекватность💯
Люблю осмысленные диалоги, не люблю пустую болтовню.
Знаю что такое ментальные проблемы. Могу поговорить о многом.
Раскладываю Таро почти 10 лет.
Люблю ручную работу, прогулки, умное кино и фотографировать.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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