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Санкт-Петербург
Профиль пользователя fragilemovie

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О себе

Культивирую в себе адекватность💯
Люблю осмысленные диалоги, не люблю пустую болтовню.
Знаю что такое ментальные проблемы. Могу поговорить о многом.
Раскладываю Таро почти 10 лет.
Люблю ручную работу, прогулки, умное кино и фотографировать.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу партнёра по переписке для общения в течение дня, 35+

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Бессоница! Кто страдает , как справляетесь?

Откликнулось 5 участников

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