О себе

Культивирую в себе адекватность💯

Люблю осмысленные диалоги, не люблю пустую болтовню.

Знаю что такое ментальные проблемы. Могу поговорить о многом.

Раскладываю Таро почти 10 лет.

Люблю ручную работу, прогулки, умное кино и фотографировать.