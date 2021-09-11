Санкт-Петербург
Профиль пользователя FosseGrim
О себе
«идейный иимпровизатор, ленивый параноик, магистр мыслительной магии, гениальный идиот»
Прожженный технарь 😅
Кино отдельная полочка в душе (очень часто пересматриваю не только Нолановские вещи, но и мультфильмы (хмм, некоторые уже десятки раз 😅))
А по обсуждать, мм, лишние 25 часов есть? 😅
Немного игр (куда ж не без тайтлов аля паучок, Horizon или Elden Ring)
Друзья потихоньку подсаживают на аниме 😅
Посидеть, поболтать ни о чем? Да даже работа не помешает (если там не завал, конечно же)
Не фотограф, но постоянно ищу интересные локации, снимаю видео, а потом пробую сделать красоту 🙌
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
В чем измеряется ваше время?
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Настольные игры ♟️🎲
Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)
Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)
Так же за прогулки
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