«идейный иимпровизатор, ленивый параноик, магистр мыслительной магии, гениальный идиот» Прожженный технарь 😅 Кино отдельная полочка в душе (очень часто пересматриваю не только Нолановские вещи, но и мультфильмы (хмм, некоторые уже десятки раз 😅)) А по обсуждать, мм, лишние 25 часов есть? 😅 Немного игр (куда ж не без тайтлов аля паучок, Horizon или Elden Ring) Друзья потихоньку подсаживают на аниме 😅 Посидеть, поболтать ни о чем? Да даже работа не помешает (если там не завал, конечно же) Не фотограф, но постоянно ищу интересные локации, снимаю видео, а потом пробую сделать красоту 🙌

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес

Санкт-Петербург → пообщаться Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Москва → Другое Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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