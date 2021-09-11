Санкт-Петербург
Профиль пользователя FosseGrim

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фото #2 пользователя FosseGrim

О себе

«идейный иимпровизатор, ленивый параноик, магистр мыслительной магии, гениальный идиот»

Прожженный технарь 😅
Кино отдельная полочка в душе (очень часто пересматриваю не только Нолановские вещи, но и мультфильмы (хмм, некоторые уже десятки раз 😅))
А по обсуждать, мм, лишние 25 часов есть? 😅

Немного игр (куда ж не без тайтлов аля паучок, Horizon или Elden Ring)
Друзья потихоньку подсаживают на аниме 😅

Посидеть, поболтать ни о чем? Да даже работа не помешает (если там не завал, конечно же)

Не фотограф, но постоянно ищу интересные локации, снимаю видео, а потом пробую сделать красоту 🙌

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Насладиться выходными

Санкт-Петербург → пообщаться

Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

маленькое фото пользователя MariyaS
Санкт-Петербург → Другое

Так же за прогулки

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