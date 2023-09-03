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Санкт-Петербург
Профиль пользователя FoRtis777

фото пользователя FoRtis777

О себе

Занимаюсь спортом, хожу на бокс, люблю гулять

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встретиться, поиграть в настольные игры или просто погулять по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ms_ananasina

Санкт-Петербург → активный отдых

Го в MazaPark?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя hotoln

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию друзей

Откликнулся 1 участник

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