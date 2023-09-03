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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя FoRtis777
О себе
Занимаюсь спортом, хожу на бокс, люблю гулять
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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