Люблю разные фишки по уходу за внешностью, интересуюсь новинками косметологии и разными способами ухода. Из активностей люблю йогу, велосипед и бассейн. Люблю русский бильярд, но не с кем играть. Люблю покушать, особенно пиццу с вином :))

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность ✝️ Религия

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