закадрю эмо девочку чтобы она рыдала! =))) ладно, если серьезно хотелось бы найти того, с кем можно разделить хорошие и плохие моменты в жизни. играю на ударке, пю пиво, курю раковые палочки, люблю гулять, фотографировать мусорные контейнеры на фоне живописных пейзажей, слушаю эмо, скримо, dsbm, а вообще меломан, хожу на гигосы и концерты. достаточно эмоциональный, сентиментальный, бываю по детски наивным.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

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