Санкт-Петербург
Профиль пользователя flexo
О себе
закадрю эмо девочку чтобы она рыдала! =)))
ладно, если серьезно хотелось бы найти того, с кем можно разделить хорошие и плохие моменты в жизни.
играю на ударке, пю пиво, курю раковые палочки, люблю гулять, фотографировать мусорные контейнеры на фоне живописных пейзажей, слушаю эмо, скримо, dsbm, а вообще меломан, хожу на гигосы и концерты.
достаточно эмоциональный, сентиментальный, бываю по детски наивным.
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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