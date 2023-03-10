Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fjr.jgdgvhh
О себе
Нечем
Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏢 Работа
Не нравится:
✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Пермь → Другое
Давайте тусить вместе
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе
Ижевск → Другое
Ищу подругу для общения по душам 🫂
Москва → Другое
Просто хочется общения)
Пермь → Другое
Пермь, Закамск
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по ЦПКиО после работы
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