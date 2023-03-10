Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fjr.jgdgvhh

фото пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #2 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #3 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #4 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #5 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #6 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #7 пользователя Fjr.jgdgvhh
фото #8 пользователя Fjr.jgdgvhh

О себе

Нечем

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Пермь → пообщаться

Привет меня зовут Катя мне 18 ищу подругу для общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя Solboros
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе

маленькое фото пользователя Check_sun
Ижевск → Другое

Ищу подругу для общения по душам 🫂

маленькое фото пользователя Hicolai
Москва → Другое

Просто хочется общения)

маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое

Пермь, Закамск

маленькое фото пользователя Shur1ks
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по ЦПКиО после работы

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