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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fila_lisa

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О себе

Уже год живу в Санкт-Петербурге и всегда нахожу новые интересные места и культурные мероприятия.
Предпочитаю активный вид отдыха,но и провести вечер в уютной кофейне за чтением атмосферной книги не редкость.
Я люблю узнавать все новое и не прочь вписаться в авантюру. Нравится общение с открытыми и простыми людьми. Можем обсудить книги,попрактиковать йогу,сходить в театр,посетить интересную выставку и выпить кофе с вкуснейшими булками.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🏢 Работа🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры
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