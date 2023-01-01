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Санкт-Петербург
Уже год живу в Санкт-Петербурге и всегда нахожу новые интересные места и культурные мероприятия.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fila_lisa
О себе
Уже год живу в Санкт-Петербурге и всегда нахожу новые интересные места и культурные мероприятия.
Предпочитаю активный вид отдыха,но и провести вечер в уютной кофейне за чтением атмосферной книги не редкость.
Я люблю узнавать все новое и не прочь вписаться в авантюру. Нравится общение с открытыми и простыми людьми. Можем обсудить книги,попрактиковать йогу,сходить в театр,посетить интересную выставку и выпить кофе с вкуснейшими булками.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн
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