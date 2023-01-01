О себе

Уже год живу в Санкт-Петербурге и всегда нахожу новые интересные места и культурные мероприятия.

Предпочитаю активный вид отдыха,но и провести вечер в уютной кофейне за чтением атмосферной книги не редкость.

Я люблю узнавать все новое и не прочь вписаться в авантюру. Нравится общение с открытыми и простыми людьми. Можем обсудить книги,попрактиковать йогу,сходить в театр,посетить интересную выставку и выпить кофе с вкуснейшими булками.