Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ferisa14
О себе
Люблю музыку, динамику , танцы, но и уединение, природу, интересное общение «по душам «.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Друзья, где вы?..
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
Просто погулять
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Санкт-Петербург → Другое
Выпить вкусный кофе
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Санкт-Петербург → Другое
Собрать тусовку музыкантов
Санкт-Петербург → Другое
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию
Санкт-Петербург → Другое
Потусить в баре
Санкт-Петербург → Другое
Мечтаю найти подругу!
Санкт-Петербург → Другое
Вечером в кб
Санкт-Петербург → Другое
Может сходим в кино вместе
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поболтать в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Променад по центру
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться да развеяться.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу музыкантов электронщиков
Санкт-Петербург → Другое
Найти девчонку 50+
Санкт-Петербург → Другое
Послушать джаз в центре
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в клуб или бар у невского недалеко
Санкт-Петербург → Другое
Просто хорошо погулять и повеселиться)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём в парк🏞
Санкт-Петербург → Другое
Го гулять по Питер
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться...)
Санкт-Петербург → Другое
С мной не с кучно
Санкт-Петербург → Другое
Схожу в галерею или в интересное место
Санкт-Петербург → Другое
погулять или сходить куда нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?
Санкт-Петербург → Другое
Электрополе концерт музыки
Санкт-Петербург → Другое
Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол
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