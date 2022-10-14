Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.