Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ferisa14

фото пользователя Ferisa14

О себе

Люблю музыку, динамику , танцы, но и уединение, природу, интересное общение «по душам «.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя An_na
Санкт-Петербург → Другое

Выпить вкусный кофе

маленькое фото пользователя RedFox
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Lime_Miami
Санкт-Петербург → Другое

Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое

Собрать тусовку музыкантов

маленькое фото пользователя Julia_Via
Санкт-Петербург → Другое

Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

маленькое фото пользователя goshawings
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию

маленькое фото пользователя bezorgazma
Санкт-Петербург → Другое

Потусить в баре

маленькое фото пользователя Lizza
Санкт-Петербург → Другое

Мечтаю найти подругу!

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Вечером в кб

маленькое фото пользователя Klas
Санкт-Петербург → Другое

Может сходим в кино вместе

маленькое фото пользователя Privet_Ilya
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поболтать в кафе

маленькое фото пользователя Nikolaos
Санкт-Петербург → Другое

Променад по центру

маленькое фото пользователя Serdar
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться да развеяться.

маленькое фото пользователя Makoota
Санкт-Петербург → Другое

Ищу музыкантов электронщиков

маленькое фото пользователя sm64
Санкт-Петербург → Другое

Найти девчонку 50+

маленькое фото пользователя DanielD
Санкт-Петербург → Другое

Послушать джаз в центре

маленькое фото пользователя lyova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в клуб или бар у невского недалеко

маленькое фото пользователя Polina1
Санкт-Петербург → Другое

Просто хорошо погулять и повеселиться)

маленькое фото пользователя Mansur
Санкт-Петербург → Другое

Пойдём в парк🏞

маленькое фото пользователя Mekha03
Санкт-Петербург → Другое

Го гулять по Питер

маленькое фото пользователя Andrey21187
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться...)

маленькое фото пользователя Abcd2001
Санкт-Петербург → Другое

С мной не с кучно

маленькое фото пользователя Nikki911
Санкт-Петербург → Другое

Схожу в галерею или в интересное место

маленькое фото пользователя binazi
Санкт-Петербург → Другое

погулять или сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Ivan323
Санкт-Петербург → Другое

Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

маленькое фото пользователя Crazy.John
Санкт-Петербург → Другое

Электрополе концерт музыки

маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
Санкт-Петербург → Другое

Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

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