Санкт-Петербург
Профиль пользователя fefta
О себе
В основном сижу дома последние месяцы. Работаю на удаленке, восполняю пробелы в знаниях (отчислился из маи год назад, не понравилось - теперь учусь онлайн).
Не знаю, что я люблю. Вроде как покер, лыжи и шахматы, но это как-то надуманно.
Хочется просто поболтать, сходить в какой-нибудь клубешник или замутить стартап) Вот.
Профиль обновлён 30 декабря 2022 г.
События пользователя
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