я астролог, немного рисую, я - больше про осознанность! Пытаюсь вести блог 😄 Переехала в Питер, хотела бы познакомиться с новыми людьми

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.