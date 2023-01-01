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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fatin
О себе
Я веселая
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎭 Театр
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