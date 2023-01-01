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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fatin

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О себе

Я веселая

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Any English speakers?

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар!!!

Откликнулись 53 участника

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулись 24 участника

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Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 19 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 10 участников

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