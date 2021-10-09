Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ezza
О себе
Очень люблю музыку особенно Мияги Эндшпиль Скриптонит
Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Москва → Другое
Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?
Москва → Другое
Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Москва → Другое
Прогулка,знакомство,кофейня
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по гроду
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино 🍿
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