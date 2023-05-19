Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ewelmorn

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О себе

Ищу друзей, с кем можно куда нибудь сходить.

Люблю музыку жанров: Инди, Альтернативный рок, немного електро. Меломан, но сам слушаю только английскую.

Программист. Катаюсь на велосипеде или самокате. Люблю выезжать на природу, палатками или просто на вечер.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сидим (1 парень и 1 девушка) в mr. Toad bar, присоеденяйтесь

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка на 2 дня из спб до карелии

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

С 7-го на 8-е за город, на озеро, покататься на сабах, разбить палатку

Санкт-Петербург → пообщаться

Ночная болтовня о чём угодно

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение, Выговориться, Подружиться

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в центре, сходить в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Ищу классных ребят для душевного общения;)

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Москва → Другое

Коммуникабельная девушка желает пообщаться

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Вечером в кб

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

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