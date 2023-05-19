Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ewelmorn
О себе
Ищу друзей, с кем можно куда нибудь сходить.
Люблю музыку жанров: Инди, Альтернативный рок, немного електро. Меломан, но сам слушаю только английскую.
Программист. Катаюсь на велосипеде или самокате. Люблю выезжать на природу, палатками или просто на вечер.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Сидим (1 парень и 1 девушка) в mr. Toad bar, присоеденяйтесь
Поездка на 2 дня из спб до карелии
С 7-го на 8-е за город, на озеро, покататься на сабах, разбить палатку
Ночная болтовня о чём угодно
Общение, Выговориться, Подружиться
Погулять в центре, сходить в бар
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Ищу интересных собеседников:)
Друзья, где вы?..
Общение, поддержка:)
Настольные игры ♟️🎲
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Коммуникабельная девушка желает пообщаться
Вечером в кб
Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?
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