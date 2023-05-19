Ищу друзей, с кем можно куда нибудь сходить. Люблю музыку жанров: Инди, Альтернативный рок, немного електро. Меломан, но сам слушаю только английскую. Программист. Катаюсь на велосипеде или самокате. Люблю выезжать на природу, палатками или просто на вечер.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.