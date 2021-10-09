Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evori_nika

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О себе

Я спокойный и общительный человек.
Хочется найти друзей или знакомых с кем можно приятно провести время✨
Я влекаюсь играми (Genshin , Ведьмак и многие другие )
Так же смотрю аниме и сериалы.

Так же увлекаюсь таро и изучением различных духовных практик~
Пишите если ты думаешь что нам есть о чем поболтать ⭐️

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

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