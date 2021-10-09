Я спокойный и общительный человек. Хочется найти друзей или знакомых с кем можно приятно провести время✨ Я влекаюсь играми (Genshin , Ведьмак и многие другие ) Так же смотрю аниме и сериалы. Так же увлекаюсь таро и изучением различных духовных практик~ Пишите если ты думаешь что нам есть о чем поболтать ⭐️

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.