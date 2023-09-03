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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evlampii

фото пользователя Evlampii

О себе

Я бэк-разработчик, увлекаюсь физикой,математикой,учусь на (прикладная математика и информатика )люблю игры, комиксы, техно и электронную музыку, можем общаться на эти темы или на любые другие 🦦 или можем сыграть во что-либо, например шахматы
-я в отношениях

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Группа для тех кто ищет друзей 🦦

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 539 участников

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