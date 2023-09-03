⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Я бэк-разработчик, увлекаюсь физикой,математикой,учусь на (прикладная математика и информатика )люблю игры, комиксы, техно и электронную музыку, можем общаться на эти темы или на любые другие 🦦 или можем сыграть во что-либо, например шахматы
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evlampii
О себе
Я бэк-разработчик, увлекаюсь физикой,математикой,учусь на (прикладная математика и информатика )люблю игры, комиксы, техно и электронную музыку, можем общаться на эти темы или на любые другие 🦦 или можем сыграть во что-либо, например шахматы
-я в отношениях
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам