О себе

Я бэк-разработчик, увлекаюсь физикой,математикой,учусь на (прикладная математика и информатика )люблю игры, комиксы, техно и электронную музыку, можем общаться на эти темы или на любые другие 🦦 или можем сыграть во что-либо, например шахматы

-я в отношениях