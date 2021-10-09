Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgeny707

фото пользователя Evgeny707

О себе

Люблю общаться с новыми людьми

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить, перекусить (пообщаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по ночному Питеру

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

маленькое фото пользователя 1Asy2
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa
Санкт-Петербург → Другое

выпить крафта в баревиче

маленькое фото пользователя se1di1
Санкт-Петербург → Другое

познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Lepr
Санкт-Петербург → Другое

Хочу споров и интересных дискуссий

маленькое фото пользователя Pusya
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.