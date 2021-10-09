Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgeny707
О себе
Люблю общаться с новыми людьми
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по ночному Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Санкт-Петербург → Другое
выпить крафта в баревиче
Санкт-Петербург → Другое
познакомиться с интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Хочу споров и интересных дискуссий
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку
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