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Санкт-Петербург
Профиль пользователя EvgeniyS

фото пользователя EvgeniyS

О себе

Люблю прогуляться, поиграть в настольные игры в кругу друзей. Увоекаюсь фотографией, книгами, фильмами, играми, сериаламмэи, нравится делать многое своими руками (на даче нахожу тонны применений), Обожаю музыку. Собираю Виниловые пластинки. Могу поддержать разговор на разные темы) Со мной весело) Чувством Юмора не обделен)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Я фотограф. Ищу девушку для фотосета. Прогулка или студия. Бесплатно!

Санкт-Петербург → другое

Я фотограф. Ищу девушку для фотосета. Прогулка или студия. Бесплатно!

Великий Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, подружиться с девушкой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva

Санкт-Петербург → другое

Погулять, пофотографировать тебя

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Darina5688

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя se1di1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

познакомиться с интересными людьми

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Oksana98

Великий Новгород → другое

Погулять )подружиться

Откликнулись 3 участника

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