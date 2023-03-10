О себе

Люблю прогуляться, поиграть в настольные игры в кругу друзей. Увоекаюсь фотографией, книгами, фильмами, играми, сериаламмэи, нравится делать многое своими руками (на даче нахожу тонны применений), Обожаю музыку. Собираю Виниловые пластинки. Могу поддержать разговор на разные темы) Со мной весело) Чувством Юмора не обделен)