⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя EvgeniyS
О себе
Люблю прогуляться, поиграть в настольные игры в кругу друзей. Увоекаюсь фотографией, книгами, фильмами, играми, сериаламмэи, нравится делать многое своими руками (на даче нахожу тонны применений), Обожаю музыку. Собираю Виниловые пластинки. Могу поддержать разговор на разные темы) Со мной весело) Чувством Юмора не обделен)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам