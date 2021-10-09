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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgeniy.pago1991

фото пользователя Evgeniy.pago1991

О себе

На спорте ,и в работе )
Быть живым мое ремесло !)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гоу на турники )

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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Ищу новые знакомства, эмоции❤️

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