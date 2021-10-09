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Санкт-Петербург
На спорте ,и в работе )
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgeniy.pago1991
О себе
На спорте ,и в работе )
Быть живым мое ремесло !)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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