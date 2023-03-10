Я занимаюсь 3д графикой. Создаю свой проект,одна из цель которой привнести живописный опыт в CG. И конечно же создать свою студию. Работы мои вы можете посмотреть в инстаграме) Также если вы думаете, что я сижу целыми днями за компом, то знайте-это не так! Я занимаюсь спортом, веду активный и здоровый образ жизни. Хожу на актёрские курсы, учу академический рисунок, совершенствую свой английский, так как он нужен для работы. Также я играю на музыкальных инструментах Гитара, Варган. Из музыки очень люблю программу Бориса Гребенщикова "Аэростат". Моя любимая рок группа System Of A Down. Также люблю электронную музыку. Умею строить! Хочу построить дом для себя и своей любимой)

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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