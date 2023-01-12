Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgelina
О себе
Если тебе не с кем поделиться или обсудить тему, которую не можешь затронуть со своими знакомыми- я здесь) Выслушаю, поддержу, дам совет (если потребуется)
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 🏫 Учеба 📺 Политика
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.