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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evaletom
О себе
Люблю хорошие рестораны, изучаю профайлинг, смотрю хоккей 🫶🏻
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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