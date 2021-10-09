Санкт-Петербург
Профиль пользователя EugeneSide

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О себе

люблю искусство во всех формах, мне нравится просвещаться. занимаюсь зумбой - это как кардио+танцы. немного плаваю. хожу на тусовки, антикинопоказы, выставки, квизы, все, что угодно
хочу гулять, жить этой весной, общаться 🐱

Профиль обновлён 31 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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