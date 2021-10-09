Санкт-Петербург
Профиль пользователя EugeneSide
О себе
люблю искусство во всех формах, мне нравится просвещаться. занимаюсь зумбой - это как кардио+танцы. немного плаваю. хожу на тусовки, антикинопоказы, выставки, квизы, все, что угодно
хочу гулять, жить этой весной, общаться 🐱
Профиль обновлён 31 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Сходить в бар!!!
Новые знакомства это так прекрасно
погулять по вечернему петербургу
В поиске родственной души:3
Найди подруг
Прогуляться
Весело провести время
Погулять по Питеру, попить кофе
я хочу общения
Просто погулять
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Сходить в бар
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