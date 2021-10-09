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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Esman_k

фото пользователя Esman_k

О себе

Люблю фотографировать людей и стрит, стараюсь почаще выбираться на природу и устраивать вылазки на машине, при этом увлекаюсь видеоиграми и гик кино, не стесняюсь об этом говорить, тк умею сочетать онлайн и офлайн отдых. Ищу друзей :)
Готов на любые авантюры (Кроме уголовно наказуемых 👮). Или просто попить вина в приятной атмосфере под спокойную музыку.
Tg, vk, inst, везде @esman_k

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян☣️ Токсичность

События пользователя

Уфа → другое

Фотограф, прилетаю в Уфу на пару дней, давай пофоткаемся и погуляем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Reimlich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте придумаем себе достойное приключение??

Откликнулись 3 участника

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