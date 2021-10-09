О себе

Люблю фотографировать людей и стрит, стараюсь почаще выбираться на природу и устраивать вылазки на машине, при этом увлекаюсь видеоиграми и гик кино, не стесняюсь об этом говорить, тк умею сочетать онлайн и офлайн отдых. Ищу друзей :)

Готов на любые авантюры (Кроме уголовно наказуемых 👮). Или просто попить вина в приятной атмосфере под спокойную музыку.

Tg, vk, inst, везде @esman_k