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Санкт-Петербург
Люблю фотографировать людей и стрит, стараюсь почаще выбираться на природу и устраивать вылазки на машине, при этом увлекаюсь видеоиграми и гик кино, не стесняюсь об этом говорить, тк умею сочетать онлайн и офлайн отдых. Ищу друзей :)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Esman_k
О себе
Люблю фотографировать людей и стрит, стараюсь почаще выбираться на природу и устраивать вылазки на машине, при этом увлекаюсь видеоиграми и гик кино, не стесняюсь об этом говорить, тк умею сочетать онлайн и офлайн отдых. Ищу друзей :)
Готов на любые авантюры (Кроме уголовно наказуемых 👮). Или просто попить вина в приятной атмосфере под спокойную музыку.
Tg, vk, inst, везде @esman_k
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр
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