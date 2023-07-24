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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Esh6

фото пользователя Esh6

О себе

Хочу общения, я из Санкт-Петербурга.
Мне 1 6, ищу собеседника по старше..

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Я хочу гулять!!!

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Откликнулись 3 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Как жизнь? Кто хочет прогуляться?

маленькое фото пользователя Santa0
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 117 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 17 участников

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Новокузнецк → пообщаться

Мечтаю найти подругу, с которой можно обсудить абсолютно всё! 🧘🏼‍♀️

Откликнулось 6 участников

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Лобня → пообщаться

Хочу найти супер подружку, вредную, но прекрасную

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маленькое фото пользователя helen_t

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

отдохнуть, повеселиться

Откликнулся 1 участник

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