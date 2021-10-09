Санкт-Петербург
Профиль пользователя Error_min

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О себе

Люблю живопись, музыку, сериалы, фильмы, готовку и длинные прогулки.
Люблю читать и обмениваться мнением о произведении. Люблю слушать людей.
Активный отдых приветствуется.
Люблю животных.
Рисую и пишу картины , кроме портретов.

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор
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