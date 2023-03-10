Санкт-Петербург
Профиль пользователя Erdalf
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем в клуб?)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на разводные мосты
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