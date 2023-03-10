Санкт-Петербург
Профиль пользователя Erdalf

фото пользователя Erdalf
фото #2 пользователя Erdalf

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя Camila
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем в клуб?)

маленькое фото пользователя Ylchik
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на разводные мосты

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.