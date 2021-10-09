Санкт-Петербург
Профиль пользователя Enix

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О себе

Играю в PS4
Смотрю аниме
Слушаю музыку разных направлений, но предпочтительно зарубежное.
Раньше увлекался греческой мифологией, но уже подзабылось многое.

Профиль обновлён 29 января 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Поиграть по сети в PS4

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Layla
Санкт-Петербург → Другое

я хочу общения

маленькое фото пользователя Well_am
Москва → Другое

Пообщаться. Подружиться с кем-то

маленькое фото пользователя Ferisa14
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Shalfeehka
Санкт-Петербург → Другое

Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя Svet
Санкт-Петербург → Другое

Я просто общаюсь.

маленькое фото пользователя Lolopepe
Москва → Другое

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