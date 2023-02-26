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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Enerdgi
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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