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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Enerdgi

фото пользователя Enerdgi

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Спектакль «Человеческий голос» 16 сентября в 19.00

Откликнулись 2 участника

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