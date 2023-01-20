Был в сети вчера

В субботу встретится в центре и потусить

Кто со мной в эрарту?

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

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