⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Emilkadd
О себе
Норм чел.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью✝️ Религия💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам