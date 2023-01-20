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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Emilkadd

фото пользователя Emilkadd

О себе

Норм чел.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью✝️ Религия💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В субботу встретится в центре и потусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Fudgi

Санкт-Петербург → другое

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Reimlich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте придумаем себе достойное приключение??

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → другое

Кто со мной в эрарту?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся , сходить в бар

Откликнулись 4 участника

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