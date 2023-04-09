Санкт-Петербург

Профиль пользователя Emil_ka

О себе Хотелось бы завести интересное знакомство в лице интересной девушки с чувством юмора ,рабочей головой)))(наличие интеллекта очень приветствуется ) и отсутствием режима мозго…..Очень привлекает простота в общении

Был в сети на прошлой неделе

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