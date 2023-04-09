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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Emil_ka
О себе
Хотелось бы завести интересное знакомство в лице интересной девушки с чувством юмора ,рабочей головой)))(наличие интеллекта очень приветствуется ) и отсутствием режима мозго…..Очень привлекает простота в общении
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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