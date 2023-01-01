⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя ElVoux

фото пользователя ElVoux

О себе

Дороу, я странный парень который не выглядит, как и не ведёт себя на свои 22 года. Видимо мое желание на день рождения остаться всегда 17-летним сбылось. Люблю погулять и поговорить на все возможные темы, люблю послушать других, люблю людей. Нравиться обсуждать всякие теории, от квантовой физики до всякой эзотерики и матрицы. Люблю поиграть в компуктер в CS2, Dota 2, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Minecraft, Garrys Mod и всякие игры с кооперативом. Есть VR шлем, классная штука, но одному грустно как то. Учился на Дизайнера (Все отрасли), мечтаю стать Геймдизайнером, но пока не сильно продвигаюсь. Смотрю Аниме, фильмы, сериалы. Во вкусе музыки Меломан, и жанр зависит от настроения. Курю сигареты или подик, могу выпить. В Питер переехал совсем недавно, поэтому город не знаю и друзей здесь тоже нет. Ищу кентов, друганов и все в этом духе. Го чилить

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия📺 Политика🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Olga12
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя AnnaBr
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя Jackie_Chan
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Bur4ik
маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Ewelmorn
маленькое фото пользователя Evgeny707
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя HoneyCat
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Victoria13

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам