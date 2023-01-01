О себе

Дороу, я странный парень который не выглядит, как и не ведёт себя на свои 22 года. Видимо мое желание на день рождения остаться всегда 17-летним сбылось. Люблю погулять и поговорить на все возможные темы, люблю послушать других, люблю людей. Нравиться обсуждать всякие теории, от квантовой физики до всякой эзотерики и матрицы. Люблю поиграть в компуктер в CS2, Dota 2, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Minecraft, Garrys Mod и всякие игры с кооперативом. Есть VR шлем, классная штука, но одному грустно как то. Учился на Дизайнера (Все отрасли), мечтаю стать Геймдизайнером, но пока не сильно продвигаюсь. Смотрю Аниме, фильмы, сериалы. Во вкусе музыки Меломан, и жанр зависит от настроения. Курю сигареты или подик, могу выпить. В Питер переехал совсем недавно, поэтому город не знаю и друзей здесь тоже нет. Ищу кентов, друганов и все в этом духе. Го чилить