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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elvira0000

фото пользователя Elvira0000

О себе

Недавно переехала в СПб, ищу подруг для прогулок, в начале общения могу быть немного закрытой, но это не на долго) Буду рада постоянному общению

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя k.kate.j

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

Откликнулись 4 участника

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