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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elvira0000
О себе
Недавно переехала в СПб, ищу подруг для прогулок, в начале общения могу быть немного закрытой, но это не на долго) Буду рада постоянному общению
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино
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