Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elnurka

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О себе

Приехал на неделю с Санкт-Петербурга. Встреться, Погулять, поговорить, выпить

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → другое

Замутить тусу, кто придет ?

Адлер → прогуляться, перекусить

Кто может составить компанию и показать город

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое

прогуляться потусить )

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