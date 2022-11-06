Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elmi.21
О себе
Привет, люблю ходить на танцы, растяжку и йогу. Вообще, за любой активный вид деятельности 🤓
Ищу себе окружение, тк недавно переехала в Питер и работа из дома немного мешает социализации 🥲
Ищу подругу, с которой можно будет душевно проводить время, ходить на шоппинг, тусить, доверять друг другу, срываться в други города на выходные, духовно развиваться и наполняться женской энергией в обществе друг друга, смеяться до коликов в животе 🙂
Если ты так же любишь саморазвитие, умеешь дружить и хочешь найти себе подругу - давай скорее спишемся 😊😂
Люблю слушать weeknd, обожаю животных!наблюдать за закатом, пить белое вино, ходить в красивые и вкусные заведения и вдохновляться от общения 💭
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Прогулки и интересное времяпровождение
новые знакомства, компания
Ищу новых подруг
Найди подруг
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Друзья, где вы?..
Подружиться и провести вместе время😃
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Ищу новых друзей
Погулять по городу
Найти подружку (родственную душу)
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Ищу подругу
В поиске компании
Ищу подружек🖐🏻
Хочу Найти единомышленниц)
Прогуляться
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Хочу найти подругу 🥹❤️
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Пойдем гулять?😃
Выпить кофе
Завести новые знакомства, прогуляться
Посмотреть кино под открытым небом
Идей много, реализация подкачивает
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
В поисках компании для совместного досуга!
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
Подружиться, погулять по городу, интересно провести время
Прогуляться в центре города
Куда угодно:)
Обновить свой круг общения, познакомиться с вдохновленными людьми❤️
Прогуляться, перекусить
Гоу на набережную покурим кальян пообщаемся )
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