Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elmi.21

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фото #2 пользователя Elmi.21

О себе

Привет, люблю ходить на танцы, растяжку и йогу. Вообще, за любой активный вид деятельности 🤓
Ищу себе окружение, тк недавно переехала в Питер и работа из дома немного мешает социализации 🥲

Ищу подругу, с которой можно будет душевно проводить время, ходить на шоппинг, тусить, доверять друг другу, срываться в други города на выходные, духовно развиваться и наполняться женской энергией в обществе друг друга, смеяться до коликов в животе 🙂
Если ты так же любишь саморазвитие, умеешь дружить и хочешь найти себе подругу - давай скорее спишемся 😊😂

Люблю слушать weeknd, обожаю животных!наблюдать за закатом, пить белое вино, ходить в красивые и вкусные заведения и вдохновляться от общения 💭

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

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Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

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Хочу найти подругу 🥹❤️

маленькое фото пользователя AnnaBirdy
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Пикник в парке или ближайшем пригороде.

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

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Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

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маленькое фото пользователя MariyaK
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Выпить кофе

маленькое фото пользователя mary_ranskaya
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Завести новые знакомства, прогуляться

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маленькое фото пользователя Lerik
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маленькое фото пользователя Ivan07
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маленькое фото пользователя Tenar
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маленькое фото пользователя Armen1
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Гоу на набережную покурим кальян пообщаемся )

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.