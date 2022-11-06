О себе

Привет, люблю ходить на танцы, растяжку и йогу. Вообще, за любой активный вид деятельности 🤓

Ищу себе окружение, тк недавно переехала в Питер и работа из дома немного мешает социализации 🥲



Ищу подругу, с которой можно будет душевно проводить время, ходить на шоппинг, тусить, доверять друг другу, срываться в други города на выходные, духовно развиваться и наполняться женской энергией в обществе друг друга, смеяться до коликов в животе 🙂

Если ты так же любишь саморазвитие, умеешь дружить и хочешь найти себе подругу - давай скорее спишемся 😊😂



Люблю слушать weeknd, обожаю животных!наблюдать за закатом, пить белое вино, ходить в красивые и вкусные заведения и вдохновляться от общения 💭