Санкт-Петербург
Профиль пользователя ElliMoon
О себе
Обожаю таких исполнителей как... Pyrokinesis, Aikko, Deep-ex-sense,Тони Раут, АТЛ, Локимин, Гарри Топор, Молодость внутри, Кишлак и прочее)
Остальное когда будем один на один)
Профиль обновлён 24 мая 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Найди подруг
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Ищу новых подруг
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Ищу подруг🧘🏻♀️
Да просто поболтать от скуки
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Пабг,Мобайл Леджендз
Скукота , охота веселиться
Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)
Выпить, чтобы с кайфом и фактом
буду рада каждому
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