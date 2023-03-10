Обожаю таких исполнителей как... Pyrokinesis, Aikko, Deep-ex-sense,Тони Раут, АТЛ, Локимин, Гарри Топор, Молодость внутри, Кишлак и прочее) Остальное когда будем один на один)

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📚 Книги ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📺 Политика 💕 Обсудить отношения

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Альметьевск → Другое Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)

Волгоград → Другое Да просто поболтать от скуки

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.