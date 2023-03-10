Санкт-Петербург
Профиль пользователя ElliMoon

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О себе

Обожаю таких исполнителей как... Pyrokinesis, Aikko, Deep-ex-sense,Тони Раут, АТЛ, Локимин, Гарри Топор, Молодость внутри, Кишлак и прочее)

Остальное когда будем один на один)

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📚 Книги ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📺 Политика 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Есть желание пообщаться на разные темы)

Участие в других событиях

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Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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Найди подруг

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Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

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Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

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Ищу подруг🧘🏻‍♀️

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Волгоград → Другое

Да просто поболтать от скуки

маленькое фото пользователя fatum
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Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

маленькое фото пользователя Jull
Славянск-на-Кубани → Другое

Пабг,Мобайл Леджендз

маленькое фото пользователя Barbi2008
Москва → Другое

Скукота , охота веселиться

маленькое фото пользователя k_senju
Альметьевск → Другое

Я ищу друзей для общения. Буду рада знакомству)

маленькое фото пользователя Yan_Komlev
Санкт-Петербург → Другое

Выпить, чтобы с кайфом и фактом

маленькое фото пользователя The_dying_angel
Мурманск → Другое

буду рада каждому

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