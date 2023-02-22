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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ellie.vm

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О себе

люблю искусство во всех его проявлениях, хорошее сухое вино, тёплые летние вечера, собак, Италию, старые фильмы, весь мир

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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