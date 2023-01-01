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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elleanele
О себе
Работаю администратором и бухгалтером в кафе, обожаю путешествия, люблю музыку, театры, поболтать на разные темы. Хотелось бы чаще выбираться из дома, но для этого нужна компания:)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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