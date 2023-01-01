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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elleanele

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О себе

Работаю администратором и бухгалтером в кафе, обожаю путешествия, люблю музыку, театры, поболтать на разные темы. Хотелось бы чаще выбираться из дома, но для этого нужна компания:)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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