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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizavetta_a

фото пользователя Elizavetta_a

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры

Не нравится:

🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Откликнулись 4 участника
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