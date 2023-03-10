1.Чтение-мое главное хобби, постоянно пополняю список прочитанной литературы, интересуюсь различными жанрами: фэнтези ( преимущественно dark романфант), классика, триллеры, антиутопии, детективы. Любимые книги: А.И.Куприн «Яма», Энтони Берджес «Заводной апельсин», Дженнифер Арментроут «Из крови и пепла», Джордж Оруэлл «Скотный двор» 2. Посещаю спорт зал и начинаю заниматься йогой 3. Танцую High heels 4. 10 лет профессионально занимаюсь вокалом 5. Увлекаюсь визажем, люблю создавать креативные и яркие образы 6. Люблю животных, поэтому есть собака, джекрасел терьер 7. Обожаю учиться ( не ботать), а именно углубленно изучать темы, расширять кругозор и совершенствоваться в профессиональной сфере, у меня это химия 8. Слушаю рок, металл, постгранж

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💰 Бизнес

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.