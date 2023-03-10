Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta_Zai
О себе
1.Чтение-мое главное хобби, постоянно пополняю список прочитанной литературы, интересуюсь различными жанрами: фэнтези ( преимущественно dark романфант), классика, триллеры, антиутопии, детективы.
Любимые книги: А.И.Куприн «Яма», Энтони Берджес «Заводной апельсин», Дженнифер Арментроут «Из крови и пепла», Джордж Оруэлл «Скотный двор»
2. Посещаю спорт зал и начинаю заниматься йогой
3. Танцую High heels
4. 10 лет профессионально занимаюсь вокалом
5. Увлекаюсь визажем, люблю создавать креативные и яркие образы
6. Люблю животных, поэтому есть собака, джекрасел терьер
7. Обожаю учиться ( не ботать), а именно углубленно изучать темы, расширять кругозор и совершенствоваться в профессиональной сфере, у меня это химия
8. Слушаю рок, металл, постгранж
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
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