Санкт-Петербург
Профиль пользователя elizaveta_m

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О себе

По музыки вообще сборная солянка. Дети Rave, Little Big, Oxxxymiro, Moby. Из спокойного pavluchenko, Mr. Kitty, тима ищет свет.
Из кино люблю ужастики, комедии и мелодрамы (куда же без них).
Хожу в спортзал, нравится гулять, играть в компьютерные и мобильные игры. Зимой на коньках катаюсь, иногда на лыжах, но пока плохо получается))

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поездка в Выборг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anvozet
Санкт-Петербург → Другое

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