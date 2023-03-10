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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta_777

фото пользователя Elizaveta_777

О себе

Мой инст elizaveta_medkova

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр

Не нравится:

🎮 Видеоигры

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