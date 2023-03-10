⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta_777
О себе
Мой инст elizaveta_medkova
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам