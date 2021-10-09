Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta_22
О себе
Так как не так довно переехала в Питер
ищу подругу что бы гулять и общаться и ходить в разные заведения в Питере
Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
погулять, потусить, поесть, да что угодно
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