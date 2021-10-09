Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta_22

фото пользователя Elizaveta_22

О себе

Так как не так довно переехала в Питер
ищу подругу что бы гулять и общаться и ходить в разные заведения в Питере

Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения и прогулок по вечерниму Питеру.

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погулять, потусить, поесть, да что угодно

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