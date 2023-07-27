Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta22

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О себе

Я живу в Питере полтора года, очень хочу завести новое знакомство.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

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