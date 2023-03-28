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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveta007

фото пользователя Elizaveta007

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию
Девчонки кто хочет сегодня в караоке?
Санкт-Петербург → собрать компанию
Ищу компанию сходить в ресторан,потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨
маленькое фото пользователя marishh
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства, эмоции❤️
маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
маленькое фото пользователя Valerul
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨
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