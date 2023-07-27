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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elisam

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О себе

Привет! Живу не в России, но приезжаю в Питер с 4 по 15 октября, с удовольствием бы встретилась чтоб поболтать, гулять или пойти потусить😊🤩

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
маленькое фото пользователя Amac
Санкт-Петербург → Другое
На лайте, давайте создадим тёплый чат☺️
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