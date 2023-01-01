О себе

Хочу изучить английский язык, было бы круто найти единомышленников, встретиться, поболтать в кофейнях Питера и учить английский вместе, а так же я Фотограф, поэтому буду рада, создать для тебя моменты на память🩷

А еще я безумно люблю путешествовать, поэтому сейчас в планах, обойти весь Питер, мой рекорд ~38000 шагов за день😎