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Санкт-Петербург
Хочу изучить английский язык, было бы круто найти единомышленников, встретиться, поболтать в кофейнях Питера и учить английский вместе, а так же я Фотограф, поэтому буду рада, создать для тебя моменты на память
Санкт-Петербург
Профиль пользователя ElinaLip
О себе
Хочу изучить английский язык, было бы круто найти единомышленников, встретиться, поболтать в кофейнях Питера и учить английский вместе, а так же я Фотограф, поэтому буду рада, создать для тебя моменты на память
А еще я безумно люблю путешествовать, поэтому сейчас в планах, обойти весь Питер, мой рекорд ~38000 шагов за день😎
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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